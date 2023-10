Rugby : le "All Black" Ardie Savea meilleur joueur du monde 2023, cinq Bleus dans l'équipe-type

Un lot de consolation. Au lendemain de la défaite des All Blacks en finale de la Coupe du monde, battus par l'Afrique du Sud (11-12), le Néo-Zélandais Ardie Savea a été désigné, dimanche 29 octobre, meilleur joueur du monde 2023 lors de la cérémonie des World Rugby Awards, organisée à Paris. Essentiel dans le parcours des triples champions du monde jusqu'en finale du Mondial 2023 et sa victoire dans le Rugby Championship, le troisième ligne centre de 30 ans, choisi par un jury d'experts composé d'ex-joueurs et joueuses internationaux, succède à un autre troisième ligne, l'Irlandais Josh van der Flier.

Ardie Savea a été préféré au deuxième ligne sud-africain Eben Etzebeth, le centre irlandais Bundee Aki et le demi de mêlée français Antoine Dupont, distingué en 2021. C'est le sixième All Black à devenir joueur mondial de l'année après ses compatriotes Richie McCaw (2006, 2009, 2010), Dan Carter (2005, 2012, 2015), Kieran Read (2013), Brodie Retallick (2014) et Beauden Barrett (2016, 2017). Un autre Néo-Zélandais a été distingué dans le décor prestigieux de l'Opéra Garnier : l'ailier Mark Telea, révélation mondiale de l'année. Auteur de trois essais, il a été préféré, à 26 ans, à l'ailier tricolore Louis Bielle-Biarrey (20 ans).