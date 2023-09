Le jour où... la France a battu la Nouvelle-Zélande en Coupe du monde

Nous sommes le 31 octobre 1999, à Twickenham (Londres), dans le temple du rugby. Le XV de France du sélectionneur Jean-Claude Skrela vient tout juste de terminer premier de sa poule devant le Canada, la Namibie et les Fidji, et se hisse en demi-finale du Mondial après son succès face à l'Argentine. Face aux Bleus, s'avancent les grandissimes favoris de la compétition : la Nouvelle-Zélande, emmenée par sa superstar Jonah Lomu. La légende des All Blacks, décédée en 2015 à 40 ans, met rapidement à mal les espoirs tricolores. L'ailier inscrit deux essais et permet à son équipe de prendre le large (24-10, 45').

C'est alors que l'un des plus grands exploits de l'histoire du rugby français se met en marche. L'ouvreur Christophe Lamaison, auteur de tous les points bleus en première période (dont un essai), poursuit sa moisson et réduit la marque grâce à deux pénalités et deux drops coup sur coup (24-22, 55'). Puis Christophe Dominici, lui aussi disparu en 2020, surprend les Blacks, et, contre toute attente, permet aux Français de prendre les devants (24-29, 56').