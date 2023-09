Le Namibien Johan Deysel suspendu pour au moins cinq matchs après son placage illicite sur Antoine Dupont

Dans le détail, "la Commission indépendante a considéré que l'acte de jeu déloyal se situait au plus haut degré de gravité dans l'échelle des infractions, compte tenu du degré d’imprudence de la faute, de la vulnérabilité du joueur victime et de la blessure importante qu'il a subie (en l'occurrence, le demi de mêlée français a contracté une fracture de la mâchoire, NDLR). (Il a ainsi été) déterminé que la sanction minimale devait être de 12 matchs", détaille l'organisation. Néanmoins, la suspension a été réduite de 50% en raison de multiples "circonstances atténuantes, y compris le fait que le joueur a immédiatement reconnu la faute et la sanction, le dossier disciplinaire exemplaire du joueur et ses excuses au joueur victime de la faute", ajoute-t-elle. Elle n'en reste pas moins extrêmement lourde...