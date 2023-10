Rugby : le président de la Fédération australienne agressé par un supporter des Wallabies

Le fan en colère a d'abord fixé le responsable du rugby australien plusieurs minutes avant de s'approcher de sa table avec un verre de lait, en lui ordonnant de le boire. "J'ai bu une gorgée. Il m'a dit que lui et sa famille ne buvaient plus que du lait depuis la défaite !", a ainsi raconté Hamish McLennan.

L'homme s'est ensuite assis à la table de l'Australien et a commencé à exprimer son mécontentement. "Il était très contrarié", a encore décrit le président, avant d'ajouter : "C'était tellement confus que j'ai cru qu'il allait me mettre une droite. C'était moche et gênant pour moi, devant ma famille. Tout le monde était sous le choc !"