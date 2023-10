Coupe du monde de rugby : le XV de France "très vigilant" face à la recrudescence du Covid

Ainsi, si les 33 joueurs et l'ensemble du staff vivent ensemble, certaines consignes ont été passées. "On essaie de faire attention dans les moments d’hydratation à ne pas mélanger les bouteilles", a expliqué Bruno Boussagol, ajoutant : "On est très attentifs par rapport à la gestion du quotidien."

"On est encore plus attentifs dans cette situation de phases finales. On sait que si l’on perd un joueur, on le perd définitivement, car ce sera compliqué de le ramener avec nous", a-t-il continué, expliquant que des précautions seraient prises "si on a un joueur qui présente un rhume ou une pathologie." "Pour l’instant, on n’est pas touchés par ça. On est en capacité d’anticiper si le cas se présente", a encore certifié le manager santé.