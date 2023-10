Coupe du monde de rugby : le XV de la Rose, seul représentant de l'hémisphère nord dans le dernier carré

Ce rapport de force a pourtant été questionné, notamment au vu du déroulement de la phase de poules. À l'issue de ces rencontres, les quatre vainqueurs de groupe provenaient tous de l'hémisphère nord. Dans la poule A, le XV de France a pris le dessus sur la Nouvelle-Zélande ; dans la poule B, l'Irlande a dominé l'Afrique du Sud ; dans la poule C, le pays de Galles a devancé les Fidji tandis que l'Australie, double champion du monde, a été éliminée ; dans la poule D, l'Angleterre a pris le meilleur sur l'Argentine. Une première dans l'histoire de la Coupe du monde.

Conséquence directe, les quatre quarts de finale ont vu s'affronter une équipe de l'hémisphère nord et une de l'hémisphère sud. Pour autant, les bons résultats en phase de poule n'ont pas évité l'élimination de deux des grands favoris aux titres qu'étaient l'Irlande et le XV de France. Aucune des deux équipes n'est parvenue à se sortir de leur choc en quart de finale contre les très expérimentées Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Ces deux sélections, déjà trois fois champion du monde, sont donc en lice pour un quatrième titre, une première dans l'histoire de cette compétition.