Coupe du monde de rugby : les "Flying Fijians", ces outsiders que tout le monde supporte

Un geste plein de classe. À la suite d'un match renversant et plein de suspens, les rugbymans portugais ont fêté dimanche soir leur victoire dans le vestiaire du Stadium de Toulouse, où s'est joué le dernier match de poule de ce Mondial. Au milieu des célébrations, le sélectionneur de l'équipe adverse, le Fidjien Simon Raiwalu a également félicité la jeune équipe. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a tenu à offrir des cadeaux aux Lobos portugais, après avoir interpellé les entraîneurs David Gérard et Patrice Lagisquet.

Pour le plus grand bonheur des joueurs, "il nous a donné un sac avec des vêtements et des produits fidjiens. Il y avait des t-shirts, des polos, et des chemises", a raconté auprès d'Actu Rugby David Gérard. Ce geste n'a pas manqué d'être salué, bien qu'il n'étonne pas venant d'une équipe qui attire la sympathie depuis le début du Mondial.