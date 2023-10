Manque de rythme mais précision face aux perches : Handré Pollard, l'arme fatale de l'Afrique du Sud ?

Le comeback de Pollard sonne comme une bonne nouvelle pour les Boks : meilleur réalisateur du précédent Mondial (69 points), avec notamment 22 unités contre l'Angleterre en finale, l'ancien joueur de Montpellier s'est affirmé comme l'un des grands atouts de la campagne victorieuse des "Boks". Bon gestionnaire et défenseur correct, son profil semble indispensable dans un effectif pléthorique mais sans réelle alternative équivalente à ce poste (Manie Libbok et Damian Willemse sont plus créatifs). Du haut de ses 29 ans et 65 sélections, le N.10, qui évolue désormais dans le championnat anglais, dispose en plus d'une expérience des plus précieuses. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il demeure, à ce jour, le meilleur réalisateur de l'histoire de sa sélection en Coupe du monde (162 points).