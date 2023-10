Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud : les XV de départ de la finale du Mondial

Ils seront les acteurs de la grande finale de la Coupe du monde. Ce samedi 28 octobre, au Stade de France (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affrontent pour tenter de remporter pour la quatrième fois le trophée Webb Ellis, et ainsi dominer le rugby mondial pour les quatre prochaines années. Pour les deux équipes, la formule "on ne change pas une équipe qui gagne" est plus que jamais d'actualité : les deux staffs alignent un XV de départ quasiment similaire à celui victorieux au tour précédent.