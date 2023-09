Match "serré", équipes séduisantes, opportunité en or... Pourquoi on vous conseille le match Géorgie-Portugal

La Géorgie (13e au classement World Rugby) et le Portugal (16e) disposent d'une opportunité en or de remporter un match de Coupe du monde, ce qui est loin d'être un détail. La première, présente au grand-rendez de l'Ovalie pour la sixième fois de son histoire, n'a gagné qu'à cinq reprises dans la compétition (pour 15 défaites). De leur côté, les Portugais ne disputent que leur deuxième Mondial, après leur première apparition en 2007, déjà en France. À cette occasion, ils n'étaient pas parvenus à lever les bras. Ils ambitionnent donc de décrocher leur tout premier succès à ce niveau, ce qui ne sera pas de trop pour tenter de démocratiser ce sport dans un pays qui vit au rythme du football.

Dans une poule C relevée et incertaine, le vainqueur de ce match pourra toujours rêver de jouer les troubles fêtes dans la course à la très précieuse troisième place, qualificative pour la Coupe du monde 2027. Quoi qu'il en soit, ce bras de fer s'annonce des plus indécis. "Les gens s’attendent à un match serré. Mais c’est clair que le match va se gagner devant, d’où notre banc en "6-2" (six avants, deux arrières, ndlr). On va devoir être solides mais on veut gagner", annonce d'ailleurs le capitaine portugais Tomás Appleton, chirurgien dentiste dans la vie de tous les jours.