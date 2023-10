Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : le jour où... l'arbitre Wayne Barnes a failli tout arrêter

À la suite de cet épisode, le maître du jeu qui va connaître ce week-end son 27ᵉ match de Coupe du monde en cinq éditions, là encore un record, songe à raccrocher les crampons, ou plutôt le sifflet. "Bien sûr que j'ai remis en question mon avenir d'arbitre", confie-t-il dans le podcast "The Good, The Bad and The Rugby", un mois plus tard. "Lorsque vous avez fait 100 apparitions (sur la scène internationale), vous pensez pouvoir vous préparer à la plupart des choses. Vous ne pouvez pas vous préparer à cela", explique-t-il, affirmant avoir vécu "deux semaines très difficiles". Au point de songer à "revenir à temps plein" au sein du cabinet d'avocats dont il fait partie, en dehors des terrains de rugby.