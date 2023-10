Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : une finale quatre étoiles et bien plus encore

Mais au-delà de ces considérations génériques, c'est véritablement de suprématie qu'il sera question après ce week-end. Les deux sélections entretiennent probablement l'une des plus grandes rivalités du rugby international. "On a parlé de l’héritage. Ce n’est pas un secret, cette rivalité est considérable. En tant qu’All Blacks, on adore aller en Afrique du Sud en pour savourer un bon 'braai' (barbecue). C’est un pays singulier à voir. Leur manière de jouer rend encore notre rivalité un peu plus épicée", souligne Jason Ryan, entraîneur des avants néo-zélandais.

Il s'agit d'un rendez-vous avec l'Histoire, peut-être encore plus qu'en temps normal, le vainqueur de la finale devenant - de facto - le premier pays à compter quatre titres de champion du monde. Pendant les quatre prochaines années (au moins), il pourra donc se targuer d'être la meilleure nation dans son sport. Rien que ça. "Les All Blacks ont gagné la Coupe du Monde trois fois, nous l’avons gagnée trois fois, ce qui suffit à faire de ce match quelque chose de plus grand encore qu’une simple finale. Le vainqueur aura un titre de gloire qui durera les huit prochaines années. On a simplement envie de faire la fierté de notre peuple", confirme Mzwandile Stick, membre du staff sud-africain.