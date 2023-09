Nouvelle-Zélande - Italie : Kieran Crowley, l'ancien All Black qui a relancé la Squadra Azzurra

Forts de leurs certitudes, de leurs nouvelles convictions et de la confiance accumulée en ce début de compétition (10 points au compteur grâce à des victoires contre la Namibie et l'Uruguay avec le bonus offensif), l'Italie rêve désormais d'accomplir le plus grand exploit de son histoire contre la Nouvelle-Zélande. Sans réelle pression - la troisième place synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2027 étant assurée -, mais avec une immense ambition. "On ne vient pas pour obtenir un petit score, ça, c’est sûr", plaisante le technicien kiwi, en conférence de presse. "On va vraiment tenter le coup. Et ce faisant, on risque de s’exposer dans certains secteurs", prédit-il. "Je ne vais pas me retrouver après le match à me dire 'On aurait dû'. Je préfère me dire 'On l’a fait'", lance-t-il encore.