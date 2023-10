Coupe du monde de rugby : on vous explique comment le XV de France peut devenir numéro 1 mondial

Déjà, le XV de France doit absolument s'imposer contre l'Italie, tout en sachant qu'une défaite contre les Transalpins bouterait les Bleus hors de "leur" Mondial. Sur le papier, les joueurs de Fabien Galthié sont bien supérieurs à leurs voisins et partent largement favoris. Cette partie-là du contrat semble donc des plus réalisables. Dans le même temps (techniquement pas exactement puisque leur rencontre est programmée le lendemain, samedi (21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), les Écossais sont dans l'obligation de l'emporter contre les Irlandais.

Et c'est là que ça se corse, les coéquipiers de Finn Russell n'ont plus gagné contre cet adversaire depuis 2017, soit huit matchs de rang, et n'ont trouvé la faille qu'à une seule reprise lors des treize dernières confrontations entre les deux nations. Toujours est-il que le "XV du Trèfle" sera remplacé par la France à la première place du classement World Rugby, s'il s'incline contre son rival celte, et ce quel que soit l'écart. À noter qu'un revers par plus de huit points (sauf improbable cas de figure lié aux points de bonus) serait, en plus, synonyme d'élimination du Mondial.