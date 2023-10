Coupe du monde de rugby : pourquoi parle-t-on d'un weekend de "huitièmes de finale" ?

Si on ne peut pas parler d'un "huitième de finale", le match qui oppose les Fidji au Portugal, ce dimanche 8 octobre, sera aussi déterminant pour le classement final de la poule C. En effet, le destin des Australiens, également présent dans ce groupe, est suspendu à une large défaite des Fidji. Inversement, les Fidji, s'ils gagnent, sont assurés de retrouver les quarts de finale de Coupe du monde de rugby, pour la troisième fois de leur histoire.

Enfin, rappelons que, cette étape des "huitièmes de finale", informelle pour cette édition, pourrait devenir une réalité si la Coupe du monde de rugby change de format. Selon The Times et The Telegraph, World Rugby serait favorable à élargir la compétition de 20 à 24 équipes lors de la prochaine édition, en 2027, en Australie, ouvrant à une nouvelle organisation. L'instance mondiale du sport n'a cependant pas encore détaillé comment s'organiserait la prochaine compétition.