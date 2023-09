Coupe du monde de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match France-Namibie ?

Un festival d'essais à Marseille pour les Bleus ? Rayonnant contre les All Blacks (27-13) en ouverture du Mondial, le XV de France a eu plus de mal à se défaire de l'Uruguay (26-12), six jours plus tard. Opposés à de vaillants et coriaces Teros, qui n'ont rien lâché, à l'image de leurs deux essais, les hommes de Fabien Galthié sont sortis très agacés de leur match. Une bouillie de rugby qu'ils tenteront de digérer, dès leur troisième match, jeudi 14 septembre (à 21h, sur France 2 et en live commenté sur TF1info).