Coupe du monde de rugby : qualifications, éliminations... Poule par poule, le point avant la dernière journée

C'est le classement que tous les fans du XV de France scrutent attentivement. Dans le groupe A, celui des Bleus, trois sélections se battent pour décrocher les deux tickets qualificatifs : la France (13 points), la Nouvelle-Zélande (10) et l'Italie (10). Ces trois équipes ont encore un match à disputer, et celui des All Blacks semble le plus déséquilibré. Les triples champions du monde affrontent l'Uruguay (5), jeudi 5 octobre (à 21h sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). La nation d'Amérique du Sud est déjà quasiment éliminée, et il lui faudrait une improbable "remontada" pour terminer deuxième. S'ils s'imposent avec le bonus offensif, les Néo-Zélandais rallieront les quarts de finale.

L'autre billet se jouera le lendemain (6 octobre sur TF1, MYTF1 et TF1info) entre la France et l'Italie. Sauf cas exceptionnels liés aux points bonus, le vainqueur de cette confrontation se qualifiera pour la phase finale. De quoi faire dire aux Bleus qu'il s'agit d'ores et déjà d'un "huitième de finale". Cinquième équipe de la poule, la Namibie, qui a disputé ses quatre matchs (0 point), est éliminée.

Ils peuvent se qualifier : France, Nouvelle-Zélande, Italie, Uruguay