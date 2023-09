"Ça me rappelle plein de choses" : quand la légende Zidane rencontre Antoine Dupont

"Ça me rappelle plein de choses, donc voilà. Longtemps après, mais... On a perdu les cheveux depuis, on a bougé un peu, mais ça me rappelle plein de choses. Je m'imagine ce qu'il est en train de vivre", a-t-il confié au demi-de-mêlée français, assis à côté de lui, faisant référence à la première Coupe du monde de 1998, qui se déroulait alors en France.

"Ce que je veux dire à Antoine, c'est justement de profiter de l'événement et du moment, de ce qu'il est en train de vivre là, aujourd'hui", a-t-il conseillé, se félicitant qu'un véritable engouement naisse autour de l'équipe de France de rugby, tout en mettant un peu la pression au joueur. "Ça serait bien d'avoir la Coupe du monde pendant un temps ici", a-t-il espéré.

De son côté, Antoine Dupont a confié son admiration vis-à-vis de Zinédine Zidane, paraissant tout intimidé face au joueur de football. "Je savais que ça allait me faire bizarre, on est tellement habitué à la voir à la télé, partout, depuis tout petit, donc ça fait bizarre de le voir en vrai", a-t-il avoué en souriant, plaçant "ZZ" parmi ses idoles, "comme 99% des Français".