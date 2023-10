France-Afrique du Sud : les Bleus "simulent parfois", selon les Springboks

"Les Français ne jouent pas un rugby violent. Ce qu’ils font de bien, c’est que quand il y a une situation de plaquage haut, ils le montrent à l’arbitre. Je pense qu’ils simulent parfois, ce qui est intelligent", a-t-il ainsi analysé. "Dans certaines situations, l’arbitre va ainsi avoir recours à la vidéo, et c’est là où les Français sont malins", a-t-il encore ajouté, laissant logiquement entendre que le XV de France avait été observé de près en préparation de ce quart de finale. "Ils n'utilisent pas de mauvais tours dans les mêlées ou dans les mauls, ils sont juste physiques, et c'est le genre d'équipe qu'on respecte et qu'on veut affronter", a-t-il encore noté.