Coupe du monde de rugby : qui est Bill Beaumont, l'homme qui a ouvert la compétition ?

Élu "à l'unanimité" en 2016 président de World Rugby, la fédération internationale de ce sport, Bill Beaumont avait remplacé le Français Bernard Lapasset, qui était en poste depuis huit ans. Vice-président entre 2007 et 2012, il siège dans les plus hautes sphères du rugby depuis plus de quinze ans, que ce soit au comité exécutif ou au comité Coupe du monde par exemple.

À l’issue de cette élection lors de laquelle il n’avait aucun adversaire, l’Anglais avait déclaré : "On ne peut pas être complaisant. Le rugby, comme d'autres sports, fait face à des défis et mon programme de campagne souligne mes cinq priorités pour les résoudre. Ces priorités visent à protéger encore plus les joueurs, préserver l'intégrité, mondialiser encore plus ce sport, optimiser les partenariats et renforcer les fédérations".