"C'est incroyable" : les joueurs namibiens, fans des Bleus, avant de les affronter

"Les Français ont sélectionné leur équipe type, c’est incroyable pour nos joueurs d’affronter les meilleurs", a ainsi estimé le sélectionneur namibien Allister Coetzee, évoquant notamment le combat que va devoir mener son demi-de-mêlée face au capitaine français Antoine Dupont. "Jacques Theron va se retrouver en face de Dupont, que l’on regarde toujours à la télé, c’est un défi immense et une chance incroyable pour lui", a-t-il ajouté.

"Affronter Dupont, un des joueurs les plus connus actuellement, ça va être amusant et je vais apprendre beaucoup. J’ai hâte de relever ce défi", a effectivement déclaré le rugbyman de 24 ans, titularisé pour la première fois pour ce match. "J’ai hâte de montrer ce que je sais faire et ce que j’ai dans le ventre", a-t-il promis, avant de louer le numéro 9 français, élu meilleur joueur du monde en 2021.

"Si je pouvais avoir une de ses qualités ou si je pouvais m’entraîner seul à seul avec lui, j’aimerais qu’il m’enseigne sa vision du jeu qui est excellente. À ce poste, c’est une des plus grandes qualités requises. S’il peut me donner un ou deux conseils, ce serait incroyable", a-t-il espéré.