France-Namibie : Grégory Alldritt, ménagé après avoir été touché au genou à l'entrainement

Un forfait lié à une blessure à l'entrainement, a expliqué le sélectionneur français en annonçant la composition en conférence de presse, ce mardi 19 septembre. "Il a ressenti une petite gêne au genou. Nous avons pris la décision avec Greg qu'il soit soigné correctement pour qu'il puisse jouer un match de l'équipe de France", a précisé Fabien Galthié. C'est donc Anthony Jelonch, tout juste remis d'une longue blessure, qui occupera son poste au centre de la 3ᵉ ligne face aux Welwitschias namibiens, tandis que François Cros est titularisé 3ᵉ ligne, aile.

Un changement de dernière minute qui n'a semble-t-il pas inquiété les joueurs du XV de France. Interrogé sur les conséquences qu'entrainait l'absence de Grégory Alldritt, auteur d'un match monstrueux contre les All Blacks, Thibaud Flament, habitué à jouer avec le numéro 8 en tant que 2e ligne, a été serein. "On a l'habitude de fonctionner à 42, à 33, on a un effectif qui est prêt à tourner s'il le faut. On est prêts à composer avec ça", a-t-il déclaré en conférence de presse.