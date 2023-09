TOP CHRONO - Nouvelle-Zélande - Italie (96-17) : le résumé vidéo du match en 5 minutes

Un message envoyé à la concurrence. Battus d'entrée par la France, et moins souverains ces derniers mois, les All Blacks ont écrasé l'Italie (96-17), ce vendredi, à Lyon. Dominateurs d'un bout à l'autre de la rencontre, et impériaux dans tous les secteurs de jeu, les coéquipiers du capitaine Ardie Savea ont marqué 14 essais. Dépassés puis sonnés, Ange Capuozzo et les siens ont sauvé l'honneur en inscrivant deux jolis essais.

Avec ce large succès, la Nouvelle-Zélande (10 points) ravit la deuxième place de la poule A, celle de la France, à son adversaire du soir (10 points également). Aaron Smith, auteur d'un triplé, et ses coéquipiers tenteront de valider leur qualification pour le tour suivant contre l'Uruguay, jeudi 5 octobre (21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1Info). Les Azzurri peuvent, eux, encore passer en quarts de finale, malgré la déculottée. Il leur faudra, pour cela, gagner contre la France, vendredi 6 octobre (21h, en direct sur TF1, MYTF1, en live commenté sur TF1Info).