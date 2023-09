TOP CHRONO - Pays de Galles-Australie (40-6) : le résumé vidéo du match en 5 minutes

Une leçon de rugby. Le pays de Galles est devenu ce dimanche la première équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde, après sa large victoire face à l'Australie (40-6), à Lyon. Ce choc de la poule B, entre un XV du Poireau en manque de confiance (22 défaites pour les Gallois depuis 2022) et des Wallabies malades (le sélectionneur Eddie Jones est contesté) a abouti à un match déséquilibré, les hommes en rouge étant nettement plus forts.

Dès le début de la rencontre, le pays de Galles a fait valoir sa supériorité. À l'issue d'une action collective rondement menée, Gareth Davies a inscrit l'un des plus beaux essais de cette phase de poules, et mis ses partenaires sur de bons rails (3'). L'Australie s'est accrochée, restant au contact grâce à deux pénalités, puis s'est écroulée. Nick Tompkins (48') et Jac Morgan (78') ont à nouveau transpercé le mur jaune en seconde période, et le pays de Galles, porté par un Gareth Anscombe redoutable au pied, s'est envolé vers la victoire. Et la qualification.