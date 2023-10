TOP CHRONO - Nouvelle-Zélande-Uruguay (73-0) : le résumé vidéo du match en 5 minutes

La logique respectée. Impressionnante techniquement et surtout bien plus forte sur le plan physique, la Nouvelle-Zélande a largement dominé l'Uruguay (73-0) ce jeudi soir à l'OL Stadium de Lyon. Bousculés lors des vingt premières minutes de jeu, les All Blacks ont progressivement fait exploser un adversaire qui n'a pourtant pas démérité, tant dans l'engagement que dans ses velléités offensives. Au final, les coéquipiers de Leicester Fainga'anuku, auteur d'un triplé, ont terminé à onze reprises dans l'en-but adverse.