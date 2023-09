Toujours pas de succès en Coupe du monde pour la Namibie, battue par l'Uruguay

Auteurs d'un début de match tonitruant - ils menaient 14-0 après 12 minutes de jeu grâce à des essais de Gerswin Mouton et JC Greyling -, les hommes d'Allister Coetzee se sont progressivement écroulés. La précision au pied de leur ouvreur Tiaan Swanepoel (6/6 en face des perches) n'a pas suffi aux Welwitschias, pénalisés par leur indiscipline (16 fautes, deux cartons jaunes, un carton rouge) pour décrocher un premier succès historique dans la compétition.

Courageux, combatifs mais trop limités (et pas suffisamment rigoureux sur leur technique de placage), les joueurs namibiens ont tout donné jusque dans les derniers instants, sans parvenir à réaliser l'exploit ni même à gratter le bonus défensif. Ils finissent donc ce Mondial "fanny" (0 point), bon dernier du groupe A, et enchaînent une 26e défaite en autant de matchs dans le tournoi. Tournoi qu'ils sont la première formation à achever, après cette quatrième rencontre en dix-huit jours et une bonne dose de poisse (blessures intempestives, dont la dernière après une piqûre d'araignée, cartons à gogo, près de 250 points encaissés).