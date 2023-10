"Un casse-tête tous les jours" : la difficile gestion des pelouses en pleine Coupe du monde de rugby

Cette problématique a pourtant été anticipée par les exploitants de stade en amont du tournoi. "Le rugby maltraite plus la pelouse que le football, c'est une évidence. Mais c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui proposent des pelouses hybrides, censées résister à la fois au rugby tout en restant droite et verte pour le foot", fait savoir à TF1info Toulouse Métropole, actuel exploitant du Stadium, qui a notamment accueilli la démonstration des All Blacks (71-3) contre la Namibie.

Un investissement qui s'est avéré payant puisque la pelouse, installée au début du mois d'août dans "la Ville rose", a tenu jusque-là, avant un dernier match de poule qui doit opposer les Fidji au Portugal, dimanche 8 octobre. "L'enracinement a très bien pris. Le TFC (club de football de Toulouse, ndlr) a déjà joué dessus, ils étaient ravis. Quand on a eu le match des All Blacks, il y a eu quelques mêlées douloureuses, mais elle a bien résisté", se prévaut-on encore du côté de Toulouse.

Pour accueillir du rugby, Nice a, pour sa part, fait le choix d'une épaisseur de tapis plus importante, "qui garantit normalement un certain poids et une certaine tenue", a indiqué à Nice-Matin Patrick Florence, directeur général de Nice Eco Stadium, qui gère l'Allianz Riviera. Cela n'a pas empêché que quelques morceaux de gazon se décrochent lors de la rencontre entre l'Angleterre et le Japon (34-12), le 17 septembre dernier.