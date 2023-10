"Un jour historique" : tombeurs de l'Irlande, les All Blacks savourent leur performance dans un "match de dingue"

L'issue de la rencontre était pourtant franchement incertaine. D'abord, car face à eux s'avançaient les Irlandais, invaincus depuis 17 rencontres (dont deux victoires face à la Nouvelle-Zélande), et favoris de la compétition. Mais aussi parce que les All Blacks avaient montré des failles face à la France (défaite 27-13), et ont écopé durant la rencontre de deux cartons jaunes. Malgré 20 minutes en infériorité numérique, ils ont empêché le XV du Trèfle de reprendre le dessus.

"C'est un jour historique pour nous", s'est d'ailleurs enthousiasmé le sélectionneur, Ian Foster. "C'est le genre de match où l'adversaire est si fort qu'il te pousse dans tes derniers retranchements. J'aurais préféré qu'on ne prenne pas de carton jaune parce qu'on sait qu'ils sont bons quand ils jouent contre une équipe en infériorité numérique. Mais nous avons gagné et je suis fier de mon équipe."