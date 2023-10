VIDÉO - XV de France : en grande forme à l'entraînement, Antoine Dupont passe une pénalité presque impossible

Antoine Dupont définitivement en jambes. Quelques jours après le feu vert de son chirurgien, le capitaine du XV de France a retrouvé les terrains avant le quart de finale entre les Bleus et l'Afrique du Sud, ce dimanche (15 octobre à 21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Si l'incertitude demeure autour de sa titularisation, le demi de mêlée a le sourire… et réalise des prouesses.