VIDÉO - XV de France : les images du retour d'Antoine Dupont avec les Bleus... avec son oeil au beurre noir

Antoine Dupont ne devrait pas tout de suite fouler les pelouses avec ses coéquipiers. "Une phase de réathlétisation", avec du vélo, l'attend dans un premier temps, et sa reprise ne sera que "progressive", a d'ores et déjà prévenu le staff médical du XV de France. Les Bleus affronteront l'Italie, vendredi 6 octobre à Lyon (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), probablement sans lui.