France-Afrique du Sud : quand les deux équipes s'offraient le "match du siècle"... sur le score de 0-0

Ni essai, ni drop, ni pénalité transformée. Voilà comment s'est terminée une rencontre entre le XV de France et l'Afrique du Sud, au début des années 1960. Les deux sélections, qui se retrouvent ce dimanche 15 octobre (21h sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info) en quarts de finale de la Coupe du monde, avaient-elles livré un match soporifique ? Loin de là. Plus de six décennies plus tard, voilà que cette affiche est toujours surnommée... le "match du siècle".

Nous sommes le 18 février 1961, au stade Yves du Manoir, à Colombes (Hauts-de-Seine). Les Bleus accueillent pour la troisième fois de leur histoire l'Afrique du Sud, chez qui ils se sont imposés trois ans auparavant (9-5). Depuis, les Springboks ont repris du poil de la bête, et débarquent en Europe, invaincus depuis deux ans. "Ils étaient venus faire une tournée", racontait en 2012 le troisième ligne Michel Crauste, dans une vidéo diffusée par la Fédération française de rugby (FFR). "Ils avaient battu l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles, et ils rencontraient l'équipe de France pour leur dernier match, vraisemblablement pour gagner l'ultime rencontre et sortir entièrement victorieux de leur tournée."