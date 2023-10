INTERVIEW - Antonie Claassen, ancien international français né en Afrique du Sud : "Les Bleus sont légèrement favoris"

Vous qui avez connu les deux, quelles sont les différences entre le rugby français et le rugby sud-africain ?

Ce sont des mentalités et cultures différentes. On parle beaucoup de la force brute des Sud-Africains, et de l'autre côté du "french flair" (un style de jeu basé sur le panache, la vitesse et la prise de risques, ndlr), deux choses complètement opposées. En Afrique du Sud, dès le plus jeune âge, tout est basé sur la force et l'affrontement. En France, le jeu passe avant, nos joueurs sont capables de créer quelque chose à partir de rien.

Cela signifie que les Sud-Africains mettent plus d'intensité dans leur jeu ?

Pas forcément. Regardez le Top 14 : il s'agit de l'un des meilleurs championnats du monde, avec beaucoup d'intensité. Il y a simplement, entre l'Afrique du Sud et la France, une approche du rugby différente. Avec des Springboks qui connaissent leurs forces : tabasser leurs adversaires.

L'Afrique du Sud a trois Coupes du monde à son compteur, la France zéro. Le rugby sud-africain est-il en avance ?

Je ne pense pas. Bien-sûr, le palmarès, c'est 3-0. Mais l'équipe de France a toujours été loin en Coupe du monde, avec plusieurs finales, de nombreuses demi-finales… Historiquement, le XV de France est l'une des grandes nations du rugby mondial. Cela dépend aussi des générations et du contexte : en 1995, le rugby a pris beaucoup d'ampleur en Afrique du Sud après l'apartheid. En 2007 et 2019, il y a eu de très belles générations avec une bonne mentalité. La France, elle, possède actuellement une super génération avec de très bons joueurs d'équipe.