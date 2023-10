France-Afrique du Sud : pour évacuer le stress du quart de finale, les Bleus comptent sur... leur public

Pour évacuer cette pression, les Bleus ont un remède : leur public. "Notre atout dans ce match est de jouer au Stade de France", a insisté ce samedi Raphaël Ibañez, manager du XV de France. L'enceinte dionysienne, à guichets fermés, devrait largement pousser les Tricolores. "Le public va être là pour vibrer, accompagner et encourager notre équipe", s'est-il réjoui. "Nous sentons que le public a envie d'aider les joueurs, de soutenir un plaquage offensif, de soutenir l'équipe quand il faut défendre la ligne. C'est assez remarquable."

"Le public nous a toujours poussés, c'est un plus pour nous", a abondé le deuxième ligne Cameron Woki. "Nous aurons besoin du public pour le match de demain. Ça va être le 16ᵉ homme." Raphaël Ibañez souhaite même voir plus loin, et surfer sur le succès populaire de ce Mondial à la maison. Le soutien des Français est "une évolution très intéressante pour que notre équipe continue de se développer", a souligné le manager général des Bleus.