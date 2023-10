XV de France : Antoine Dupont titulaire face à l'Afrique du Sud ? "Nous avons trois jours pour le tester"

Il n'est pas forfait... mais pas encore titulaire non plus. Blessé à la mâchoire lors du match contre la Namibie (96-0), le 21 septembre dernier, Antoine Dupont a fait un pas de plus vers un retour à la compétition. Ce lundi, le capitaine du XV de France a obtenu le feu vert du chirurgien qui l'a opéré pour "reprendre dès ce jour les entraînements de rugby". Le demi de mêlée postule donc pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud (dimanche 15 octobre à 21h sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Mais sa présence demeure incertaine.

"Nous allons continuer à travailler avec lui pour qu'il soit dans les bonnes dispositions avant la décision du sélectionneur" (qui dévoilera vendredi le XV de départ pour défier les Springboks), a indiqué Bruno Boussagol, le manager santé des Bleus. "Les contacts vont reprendre assez rapidement. Nous avons trois jours pour le tester et voir sa réaction avant la composition."