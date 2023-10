XV de France : "En pleine forme" avant le quart de finale, Antoine Dupont suspendu à l'avis de son chirurgien

Les Bleus ont expérimenté la vie sans Antoine Dupont. Et en sont sortis avec une victoire. Vendredi 6 octobre, sur la pelouse de l'OL Stadium, le XV de France l'a largement emporté face à l'Italie (60-7), et validé son billet pour les quarts de finale. L'habituel capitaine tricolore, victime d'une fracture maxillo-zygomatique lors du précédent match face à la Namibie (96-0), a assisté à cette démonstration depuis les tribunes. Sera-t-il présent ce dimanche 15 octobre (21h sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), pour le quart de finale ? Rien n'est certain.