France-Italie : faut-il avoir vraiment peur des "Azzurri" ?

Reste qu'un match de rugby comporte son lot d'incertitudes, encore plus en Coupe du monde. Face à l'Uruguay, il y a trois semaines, les Bleus s'étaient imposés dans la douleur (27-12), bousculés, alors que leur était promise une large victoire. "Soit samedi, on est en vie et on continue, soit on est mort et on rentre à la maison", a résumé lundi Laurent Labit, l'entraîneur des trois-quarts du XV de France. Le décor est planté.