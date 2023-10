Coupe du monde de rugby : les chiffres qui montrent que le XV de France a marché sur sa poule

En témoigne leur nombre de points au compteur. Vainqueurs des All Blacks en ouverture (27-13), puis plus difficilement de l'Uruguay (27-12), les Tricolores ont ensuite déroulé face à la Namibie (96-0), avant le succès face à l'Italie. Bilan des courses : 18 points, et seulement deux longueurs perdues en route, à savoir les deux points de bonus offensifs non glanés face aux Néo-Zélandais et aux Uruguayens. Sans aucune conséquence, puisque les Blacks terminent derrière, avec 15 unités.