XV de France : quand la révélation des Bleus, Louis Bielle-Biarrey, raccrochait au nez de Fabien Galthié

"J'étais à la sieste, j'entends mon téléphone qui sonne et un 06", raconte l'ailier au casque rouge, déjà auteur de trois essais depuis le début de la Coupe du monde. "Je me suis dit 'putain, qui me fait chier pendant ma sieste ?'", révèle-t-il. À l'autre bout du fil ? Son futur sélectionneur. "Je décroche, avec une voix d'endormi. Il me dit 'bonjour Louis, c'est Fabien Galthié, je te dérange ?'" Visiblement surpris, Louis Bielle-Biarrey change soudainement de ton. "Non", répond-il tout sourire, "pas du tout."