XV de France : quand reverra-t-on les Bleus après leur élimination ?

Rideau sur les Bleus. Après un parcours enthousiasmant et jusqu'ici sans faute, le XV de France a été éliminé dimanche soir de "sa" Coupe du monde par l'Afrique du Sud (28-29), au Stade de France, au terme d'un match de haute qualité et à suspense. Les Tricolores, qui rêvaient d'un premier sacre à domicile et ne masquaient pas leur déception à l'issue de la rencontre, quittent prématurément la compétition, au même stade qu'en 2015 et 2019. Après plus de trois mois de préparation, le retour sur terre est aussi cruel que brutal.

Les Bleus, qui ont passionné les Français aux quatre coins du pays, vont devoir rebondir. Et cela ne va pas trop tarder. Si aucune autre rencontre n'est prévue en 2023, les hommes de Fabien Galthié ont rendez-vous à Marcoussis (Yvelines), leur centre d'entraînement, au cœur de l'hiver. Il s'agira alors de préparer le Tournoi des Six nations 2024.