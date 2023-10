France-Italie : un match spécial pour ces "Azzurri" évoluant dans l'Hexagone

Mais au-delà de cette mission périlleuse et de l'enjeu, l'Italie ne s'étant encore jamais qualifiée pour les quarts de finale d'un Mondial, ce match s'annonce particulier pour le groupe de Kieran Crowley, qui quittera ses fonctions après la compétition. Déjà, affronter les hôtes du tournoi n'a jamais la même saveur. C'est d'autant plus le cas quand lesdits hôtes n'ont perdu qu'une seule fois devant leur public depuis l'arrivée de Fabien Galthié, le 26 mars 2021 contre l'Écosse (et encore, les circonstances étaient particulières avec un Stade de France à huis clos).

Rien à voir donc avec ce qui attend Michele Lamaro et les siens à Lyon. "On sait que le stade sera plein, sûrement en grande partie de supporteurs français. Mais je sais ce que le groupe a dans le ventre, la cohésion est forte entre nous et on a de quoi surmonter cette difficulté", assure pourtant le pilier Federico Zani, sur le banc contre les Français.