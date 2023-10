France-Italie : en l'absence d'Antoine Dupont, une charnière bordelaise aux commandes

Une lourde tâche plus facile à accomplir selon lui aux côtés de Matthieu Jalibert. "De débuter avec lui vendredi, c'est quelque chose de fort pour nous. C'est une opportunité et une forme de tranquillité de le faire avec lui", a-t-il souligné, alors que, plus tôt dans la semaine, le demi d'ouverture jugeait lui aussi "un peu plus facile" de jouer avec son binôme bordelais. "On joue toute l'année ensemble et on se connaît vraiment bien."

Une expérience qui devrait compter contre l'Italie, bien que le n°9 considère le jeu en équipe de France différent de celui pratiqué avec l'UBB. "On va essayer de bien faire jouer l’équipe, on l'a travaillé à l'entrainement. Le fait de se connaitre en club permet de le faire plus facilement, surtout avec seulement dix jours de préparation."

"Matthieu est très tourné vers l’offensive, il faut parfois le canaliser", a concédé le "porte-bonheur" tricolore en riant. "Mais on sait très bien ce qu’il faudra faire ou ne pas faire." Le duo semble en tout cas prêt à relever le défi, avec le soutien du reste du groupe. Une confiance mutuelle résumée par Grégory Alldritt : "Qu’importe le joueur, l’équipe de France performe."