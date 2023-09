France-Uruguay : les Bleus à Lille pour "rembourser une dette avec le Nord"

"C'est plutôt une région de foot, mais nous sommes très heureux de venir voir tous les passionnés de rugby qui sont ici", a souligné Anthony Jelonch, le troisième ligne et capitaine du XV de France face à l'Uruguay. "Tout le groupe est très content de venir à Lille."

"Ce match nous permet de passer du temps avec tous les amoureux du rugby dans cette région", a renchéri son sélectionneur. Qui a tenu à faire une promesse : "nous reviendrons ici pour nous occuper des jeunes et des écoles de rugby, pour nous préparer et travailler avec eux." Il n'y a plus qu'à...