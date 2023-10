XV de France : les Bleus en visite à Notre-Dame de Paris, à trois jours de l'Afrique du Sud

Journée de repos pour les Bleus. Trois jours avant son quart de finale face à l'Afrique du Sud (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), le XV de France a visité ce jeudi le chantier de Notre-Dame de Paris. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux par Max Guazzini, l'ancien président du Stade Français, on y voit l'ensemble des joueurs et du staff prendre la pose, avec un maillot dédicacé, devant la cathédrale, ravagée par un incendie en 2019, et ses échafaudages.

Les Bleus, arrivés en début d'après-midi par voie fluviale sur la Seine, en ont profité pour rencontrer des enfants et prendre quelques photos. Comme depuis le début de la préparation, les sourires étaient présents sur les visages des Tricolores, qui ont fait le déplacement depuis leur camp de base de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).