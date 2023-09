France-Nouvelle-Zélande : Grégory Alldritt, l'infatigable colosse qui a usé les All Blacks

Comme à son habitude, le réservé 3e ligne centre n'a pas tiré la couverture à lui, préférant louer le travail de ses partenaires après le coup de sifflet final "Ça nous tenait à cœur de montrer une belle attitude et de mettre une grosse intensité. On a été consistants pendant 80 minutes et c'est grâce à ça qu'on a pu gagner", souligne-t-il au micro de TF1. Et, rappelle-t-il, il ne s'agit que d'une "entrée en lice, on n'est pas champions du monde".