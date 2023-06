Coupe du monde de rugby 2023 : déclaré inéligible, Emmanuel Meafou privé de Mondial avec le XV de France

C'est un rêve auquel il s'accrochait. Un rêve qui s'est brisé en mille morceaux. Emmanuel Meafou ne défendra pas les couleurs du XV de France lors de la Coupe du monde, qui s'ouvrira le 8 septembre contre les All Blacks (à suivre en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Arrivé dans l'Hexagone en décembre 2018, le deuxième ligne d'origine australienne a été déclaré non éligible pour postuler à une place dans le groupe de Fabien Galthié, a appris l'AFP, dimanche 25 juin, d'une source proche de la Fédération française de rugby (FFR), confirmant une information révélée par La Dépêche du Midi et L'Équipe.

La FFR avait soumis auprès de World Rugby un dossier pour le joueur du Stade toulousain, car celui-ci ne remplissait pas, pour quelques mois, les critères d'éligibilité, à savoir cinq années de résidence en France. Alors qu'avant janvier 2022, il suffisait de résider 36 mois consécutifs dans un pays pour être sélectionnable, il en faut désormais 60, selon la directive 14 de l'article 8 du règlement de l'instance internationale. Or, Meafou ne remplira ce critère qu'à partir de novembre 2023. Trop tard donc.