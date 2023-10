Des milliers de places à la revente après l'élimination du XV de France : voici comment vous les procurer

Il vous reste donc encore une chance, infime certes, mais une chance quand même, de décrocher l'un des précieux sésames pour vivre au plus le final de la grand-messe de l'Ovalie. Vous pouvez encore en gratter sur la plateforme officielle (tickets.rugbyworldcup.com), si vous êtes prêts à débourser quelques centaines d'euros (près de 350 euros).

En vente directe ou par la bourse officielle de revente. Celle-ci permet aux supporters d'acheter, échanger des billets ou, en cas de contretemps, de les revendre. Le tout de manière sécurisée et transparente. Les places, que vous pouvez trouver au compte-gouttes, sont proposées à prix facial, afin de lutter contre le marché noir et la dérégulation des tarifs, dans la limite de 6 places par personne. La dépose et l'acte d'achat peuvent se faire jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi de chaque rencontre.