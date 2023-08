France-Australie (41-17) : les Bleus en maîtrise avant le début du Mondial

Malgré tout, après la rencontre, Fabien Galthié n’a pas souhaité s’enflammer. "On a de quoi travailler, maintenant on va basculer sur la compétition, souligne le sélectionneur tricolore. C'était un match de préparation, cela permet de nous rôder, mais maintenant, on passe à autre chose et on se met en mode compétition. Il va falloir monter d'un cran à tous les niveaux." La prudence reste de mise pour les Bleus avant d’entrer en lice lors du Mondial.