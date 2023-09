EN DIRECT - Afrique du Sud-Écosse : les champions du monde Springboks face au XV du Chardon

De son côté, l'Écosse semble plus pragmatique, plus complète, et plus résistante devant, qu'elle ne l'était au Japon, en 2019. Les progrès sont aussi importants qu'ancrés dans la durée, avec une cinquième place mondiale, le meilleur classement de l'histoire du XV du Chardon. "On aime montrer notre 'fighting spirit' et donner tort à ceux qui nous enterrent. Mais on sait aussi de quoi on est capable et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de jouer la carte de l'outsider", glisse le deuxième ligne Grant Gilchrist. Des certitudes solides qui permettent aux joueurs de Gregor Townsend d'espérer bouleverser la hiérarchie établie dans le groupe B.