EN DIRECT - Coupe du monde : dans le 13H de TF1, suivez l'annonce de la liste des 33 joueurs français sélectionnés

Quelques minutes très attendues et particulièrement scrutées. Alors que le coup d'envoi de la Coupe du monde approche à grands pas, Fabien Galthié dévoile ce lundi 21 août, au 13H de TF1 et en streaming sur MYTF1, le nom des heureux élus qui participeront à la compétition. Fort de 42 unités depuis le début de la préparation estivale, lors de laquelle les Bleus ont enregistré une courte défaite et deux victoires (dont la dernière en date contre les Fidji, 34-17), le groupe va être ramené à 33 joueurs avant le dernier test-match contre l'Australie (dimanche, 17h45, en direct sur TF1, MYTF1 et ici en live commenté). Il s'agit donc, pour l'encadrement tricolore, de rayer neuf noms de la pré-sélection.