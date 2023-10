France-Afrique du Sud : Antoine Dupont va-t-il jouer avec un casque ?

En donnant des nouvelles du demi de mêlée, le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol, a effectivement reconnu que le port du casque avait été "évoqué" en cas d'un éventuel retour. La solution a été privilégiée au port d'un masque, jugé peu utile au vu des règles de la compétition, qui interdit tout équipement de plus de cinq millimètres comportant des matériaux rigides.

Parallèlement, l'option du casque semble plus utile, d'autant plus que son port est autorisé par World Rugby du moment qu'il est "en matériaux mous et fins ou en cuir" et qu'aucune partie n'a une épaisseur supérieure à un centimètre et une densité supérieure à 45 kilogrammes par mètre cube. Une telle protection est mise en avant car son port permettrait de réduire la force des impacts et des blessures, tout en diminuant le risque de commotion cérébrale.

"On travaille dessus. Il a reçu et a testé ce genre de protection. Il faut qu’il arrive à s’entraîner avec", a insisté Bruno Boussagol. Car le port du casque n'est pas évident pour ce joueur qui n'en porte pas habituellement sur le terrain, au contraire d'autres de ses coéquipiers de l'équipe de France, comme Grégory Alldritt ou Louis Bielle-Biarrey. "Il y a deux points essentiels, c’est sa capacité à le supporter puisqu’il ne doit pas être gêné sur le plan visuel et sur le plan auditif. Ce sont deux éléments qui doivent être testés en situation et à l’entraînement", a encore estimé le manager santé.